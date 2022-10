Vaccino Covid, balzo richiesta quarta dose: +80% in 7 giorni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

Con l'arrivo dell'autunno sono tornati a salire i casi da Covid in Italia e in molti stanno correndo ai ripari prenotando la quarta dose di vaccino anti-Covid. Come riporta un articolo del Messaggero, nella settimana dal 4 al 10 ottobre è stata registrata una crescita dell'80% delle prenotazioni per il secondo booster, rispetto ai 7 giorni precedenti, con una media di 25mila somministrazioni giornaliere a fronte delle meno di 15mila della settimana prima. Tuttavia, è ancora bassa la percentuale degli italiani che ha ricevuto la quarta dose: 5,98% della popolazione. Percentuale che sale al 18,52% nella platea a cui è raccomandato il secondo booster. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)