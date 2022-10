In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati 40.580 i nuovi casi, con 98 decessi. Tasso di positività al 18.7%.I tamponi processati sono stati 216.511. Le terapie intensive salgono di 8 unità, i ricoveri invece sono 182 in più, per un totale di 6.540. Questi i dati principali contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. (BOLLETTINO - GRAFICHE - MAPPE). L'azienda biotecnologica Novavax ha presentato al World Vaccine Congress Europe 2022 i dati dello studio clinico di fase 1/2 del suo potenziale vaccino combinato contro Covid-19-influenza (CIC). I risultati, positivi, hanno dimostrato la capacità del vaccino CIC di generare risposte immunitarie, anticorpali e risposte delle cellule T CD4+polifunzionali, contro il virus Sars-CoV-2 e contro i ceppi influenzali omologhi ed eterologhi.