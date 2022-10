Minacce di morte a Franco Locatelli: indagate cinque persone

Cronaca

Due milioni di cartelle che, forse, non partiranno mai. L’arrivo del nuovo governo potrebbe significare la fine, o quantomeno la sospensione, dei cosiddetti Caps, Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, nei confronti di coloro che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid ed erano invece obbligati a farlo. Così non è da escludere un intervento last-minute dell’esecutivo che verrà, magari con un emendamento nel decreto Aiuti ter, ultimo atto del governo Draghi