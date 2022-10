Migranti, in 66 nel Salento in barca a vela

La Guardia costiera ha tratto in salvo 66 migranti a bordo di una barca a vela, lunga circa 15 metri, con il motore in avaria, in balia del mare grosso a circa 14 miglia al largo di Santa Maria di Leuca (Lecce). Date le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con il mare molto agitato e vento forte da nord, la sala operativa della Guardia costiera di Gallipoli ha inviato tre motovedette salpate dai porti di Santa Maria di Leuca e Otranto ed ha chiesto assistenza anche ad una nave mercantile che navigava nella zona di mare oggetto delle operazioni di salvataggio.