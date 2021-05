Morte sul lavoro a Prato: chi era Luana D'Orazio

La giovane, rimasta impigliata e poi risucchiata nel rullo del macchinario in un'azienda tessile, lascia il suo bambino di 5 anni. La ragazza aveva anche partecipato come comparsa nel film "Se son rose", diretto e interpretato dall'attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni. Sui social il ricordo degli amici

Viveva a Pistoia con i genitori e il fratello ed era anche mamma di un bambino di 5 anni, Luana D'Orazio, la 22enne morta in un incidente sul lavoro a Montemurlo, in provincia di Prato. Sui social pubblicava fotografie con le sue amiche e selfie sorridenti.

Il ruolo di comparsa nel film di Pieraccioni

Tra le immagini pubblicate da Luana, spunta un collage di foto con Claudia Pandolfi, Eleonora Di Miele e Leonardo Pieraccioni. La ragazza aveva infatti partecipato come comparsa nel film Se son rose, diretto e interpretato dall'attore e regista toscano. "È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell'incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Per quanto possa servire, mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia", ha detto Pieraccioni, come riportato da La Repubblica.