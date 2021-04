Incidente sul lavoro, gravi due operai in Valtellina

Per cause ora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici di Ats della Montagna i due sono precipitati da un'altezza di alcuni metri. La prognosi è riservata per entrambi

In un incidente sul lavoro sono rimasti feriti in modo grave due lavoratori di 37 e 40 impegnati all'interno di un'azienda di Chiuro (Sondrio), in Valtellina. Il duplice infortunio si è verificato ieri poco prima delle 18 nell'area industriale. Per cause ora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici di Ats della Montagna i due sono precipitati da un'altezza di alcuni metri. La prognosi è riservata per entrambi.