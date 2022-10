La mappa criminale delle baby gang a Milano

C’è la Gang di Ripamonti, la Z4, la banda K.0., o anche quelli che scelgono il nome del quartiere o il numero del codice di avviamento postale. Un modo per marcare il territorio, per dire qui. A via Padova, ad esempio, sono conosciuti come i “20127”. Sono alcune delle 16 baby gang che da mesi seminano terrore a Milano. I carabinieri della compagnia Duomo guidati dal Comandante Gabriele Lombardo sono riusciti a fotografare una mappa criminale di queste bande con l’aiuto della Procura per i minorenni. Hanno disegnato un identikit preciso di ogni gruppo, la loro composizione, i leader, le specialità, i nickname sui social. Chi sono. Come si muovono. Quartiere per quartiere. Dalla periferia al centro. Protagonisti di scorribande da una parte all’altra della città. Da piazza Mercanti alla Darsena, passando per le colonne di San Lorenzo fino a corso Como, zona della movida milanese. Girano in branco, cappucci neri, giubbotti firmati e hanno una caratteristica comune sono giovanissimi, molto spesso minorenni. Ogni pretesto è buono per scatenare una rissa. Basta un parola di troppo, un commento sbagliato.