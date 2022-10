Ritrovato cadavere nel Piceno giovane scomparso da 4 giorni

Michael Agostini, il 27enne di San Benedetto del Tronto scomparso martedì scorso nei boschi di Arquata del Tronto, è stato trovato morto in un dirupo, con ogni probabilità vittima di una caduta accidentale. Il giovane era andato a cercare funghi in una zona, tra Faete e Spelonga, che conosceva perfettamente sin da bambino: non vedendolo rientrare, la moglie Chiara ha cercato di contattarlo al cellulare e non ricevendo risposta ha dato l'allarme. Per quattro giorni lo hanno cercato vigili del fuoco, personale del soccorso alpino e speleologico delle Marche e i carabinieri, anche con l'ausilio di droni, cani da ricerca e un elicottero. Agostini, impiegato in un magazzino alimentare della zona, era padre di una bambina di un anno.