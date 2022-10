Smaltimento illegale di rifiuti a Roma, quattro denunciati

I quattro sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di tutela ambientale. Elevate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 13mila euro

Quattro persone, titolari e addetti al trasporto di un'azienda di commercio all'ingrosso di materiali plastici, sono state denunciate dalla Polizia Locale a Roma. Le indagini, condotte dall'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), con la collaborazione del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), sono scattate dopo la scoperta di un'area pubblica, nella zona di Ponte di Nona, usata come discarica di rifiuti ingombranti e altri materiali. I quattro sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di tutela ambientale. Elevate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 13mila euro.

Le indagini



Grazie anche all'uso di apposite fototrappole, gli agenti sono riusciti a risalire all'azienda e ai vari soggetti coinvolti nel trasporto e smaltimento irregolare di rifiuti. I quattro indagati erano soliti abbandonare, accanto alla sede stradale, ingenti quantità di materiali, che in parte venivano anche dati alle fiamme.