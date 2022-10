12/23

Anche il sindaco di Kiev Vitali Klitschko è intervenuto nel corso della prima giornata di Live In Firenze per analizzare la drammatica situazione in Ucraina. "Al momento - ha sottolineato Klitschko - stiamo vivendo in Europa il più grande conflitto dopo la Seconda guerra mondiale". Poi ha aggiunto: "I russi hanno detto di voler trovare un compromesso, di portare avanti i negoziati. Non riesco a capire di cosa parlino. Negoziati per lasciare ai russi parte dei nostri territori? Questo è il compromesso? No, non lo è"

Live In Firenze 2022, Klitschko: "Negoziati solo con i russi fuori dall'Ucraina"