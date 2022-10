Giovannini: non siamo in ritardo sui progetti Pnrr

Sui cantieri attivabili con il Pnrr e sulla gestione di questi fondi, Giovannini spiega: "L’aumento dei prezzi delle materie prime e la progettazione hanno spostato l’avvio di alcune gare, ma non vuol dire che saremo in ritardo. Siamo in orario su riforme e investimenti, non ci saranno ritardi. La prossima settimana ci sarà l’ultima gara. I cantieri partiranno nel 2023, quando previsto, e ne avremo bisogno per la congiuntura internazionale". Poi aggiunge: "Con il Pnrr ci sono diverse finestre temporali. La Calabria non è rientrata nella prima, ma può entrare nella seconda finestra temporale. Questa settimana è stata assegnata la gara da un miliardo per la diga foranea di Genova. Leggendo il rapporto al 30 settembre, abbiamo avuto un forte investimento sugli autobus, elettrici, a idrogeno o di transizione a metano. Si cominciano a vedere questi primi bus comprati con i soldi del Pnrr. Presenteremo progetti che riguardano la portualità, 5 miliardi di investimento. Ne abbiamo presentati per l‘idrico e la rigenerazione urbana". E sulle polemiche per la revisione del Pnrr e per i tempi di utilizzo dei fondi entro il 2026, Giovannini spiega: "Il regolamento del Next Generation Eu prevede una revisione dei tempi. Non capisco però cosa debba essere cambiato nei progetti del Pnrr, come diceva qualcuno in campagna elettorale. Sono tutti settori cruciali".