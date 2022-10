L'eurodeputato di Fratelli d'Italia non nega - ma in qualche modo raffredda - la polemica con il leader di Forza Italia rispetto alle due parole di critica nei confronti di Meloni scritte su un foglio. E sul terzo polo esclude qualsiasi alleanza ascolta articolo Condividi

Le parole di Giorgia Meloni su Berlusconi sono chiare. Lo dice a Live In Firenze Raffaele Fitto, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che non nega - ma in qualche modo raffredda - la polemica con il leader di Forza Italia rispetto alle due parole di critica nei confronti di Meloni scritte su un foglio (LA SECONDA GIORNATA DI LIVE IN IN DIRETTA)

Fitto: la maggioranza c'è, governo si farà "Non sono pesanti, ma sono chiare le parole di Giorgia Meloni su Berlusconi", dice Raffaele Fitto. "Lei ha un grande senso di responsabilità. Però vorrei sottolineare che alla prima votazione utile è stato eletto il presidente del Senato. La maggioranza dunque c'è, prevarrà il senso di responsabilità. Meloni è lì perché gli italiani l'hanno voluta lì, abbiamo ripristinato un metodo giusto che mancava da anni.: chi vince sceglie. Però la risposta del centrodestra alle polemiche c'è già stata con la votazione del presidente della Camera. Noi siamo rispettosi della Costituzione, non siamo in ritardo sul governo".

Fitto: avvicinamento al terzo polo? Lo escludo Fitto esclude altri possibili maggioranze, alla luce della presunta apertura del terzo polo nella votazione per La Russa presidente del Senato. "Avvicinamento del terzo polo? Io lo escludo, Fratelli d'Italia è sempre stata coerente. L'unico governo possibile è quello della coalizione votata dagli elettori. Per Fdi è stato importante il percorso. Dobbiamo lavorare di squadra". E aggiunge: "Io ministro del governo? Non è un punto fondamentale. Sarà un governo di persone competenti, importante. E non capisco tutte queste polemiche sul'elezione dei presidenti delle Camere".