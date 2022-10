In un foglietto ripreso in esclusiva dal sito di Repubblica lo sfogo dell'ex presidente del Consiglio durante la seduta di ieri a Palazzo Madama dopo aver incassato il "no" all'ipotesi di Licia Ronzulli

"Supponente, prepotente, arrogante e offensiva". E' quanto scriveva Silvio Berlusconi in un biglietto durante la seduta di ieri al Senato, pubblicato dal sito de La Repubblica, in cui si leggono secondo il portale alcune considerazioni su Giorgia Meloni (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Una con cui non si può andare d'accordo"

Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal leader di Forza Italia dopo che quest'ultimo aveva incassato il "no" all'ipotesi di Licia Ronzulli ministra. Nella stessa giornata, l'ex premier aveva avuto un faccia a faccia con Ignazio La Russa (VIDEO). Nell'appunto di Berlusconi c'è anche scritto: "Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo".