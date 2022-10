Le immagini dall'Aula mostrano il senatore di Fratelli d'Italia avvicinarsi all'ex premier e iniziare con lui un'accesa discussione che sembra culminare proprio nell'insulto. Molti presumono che il leader di Forza Italia si sia rivolto direttamente al neo presidente del Senato, ma dai frame disponibili non è chiaro se il destinatario della parolaccia fosse davvero lui. Il Cavaliere: "Trattativa finita ma non ci sta bene" ascolta articolo Condividi

È giallo sul breve colloquio avuto da Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa mentre si svolgevano le votazioni che avrebbero di lì a poco sancito l’elezione del senatore di Fratelli d’Italia a presidente del Senato, peraltro con il sostegno di diversi esponenti esterni alla maggioranza. Dai video dell’Aula, si vede infatti l’ex premier discutere animatamente con La Russa per poi sbattere i pugni sul tavolo e pronunciare una parola che ha tutta l’aria di suonare come “vaffa...”. Un filmato che ha subito fatto il giro dei social, anche se dal solo labiale non è possibile capire a chi fosse effettivamente rivolto il presunto insulto (VERSO IL NUOVO GOVERNO, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Il filmato approfondimento Liliana Segre presiede la prima seduta al Senato: il discorso. VIDEO Mentre in aula infiammava la polemica nel centrodestra per la decisione dei senatori forzisti di non partecipare al primo giro di votazioni, le telecamere di Palazzo Madama hanno immortalato La Russa che si avvicinava allo scranno di Berlusconi e iniziava con lui una conversazione culminata nel gesto di stizza da parte del Cavaliere, con tanto di parolaccia al seguito. Un comportamento che ha poi portato il senatore di Fratelli d’Italia a interrompere il colloquio ed allontanarsi contrariato. Secondo molti il leader di Forza Italia avrebbe diretto l’insulto proprio a La Russa, che nel 2012 lasciò il Popolo della Libertà per fondare Fdi insieme a Guido Crosetto e Giorgia Meloni, ma dai frame disponibili non è chiaro se la parola sia stata rivolta effettivamente a lui, a un’altra persona o indirizzata a un evento di cui stavano parlando.

Le parole di Berlusconi Poco dopo l’esito della votazione che ha decretato l’elezione di La Russa, lo stesso Berlusconi è intervenuto con un messaggio social per cercare di disinnescare la polemica. “Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso”, ha scritto su Twitter.

Il Cavaliere: "È stato Renzi" Subito dopo il tweet, Berlusconi ha commentato l'esito del voto. A chi gli chiedeva della trattativa sul governo, anche alla luce dell'esclusione della fedelissima Licia Ronzulli da ruoli ministeriali, il leader azzurro ha risposto: "È finita ma a noi non ci sta bene. Non ci piacciano i veti". Poi l'attacco a Matteo Renzi, accusato insieme a Carlo Calenda di aver espresso buona parte dei circa 19 voti esterni alla coalizione che hanno portato La Russa alla nomina: "Sapevamo che a votarlo sarebbero stati loro e i senatori a vita".

Letta: "Parte coalizione vuole andare al Governo" Indispettito per l'esito del voto si è dimostrato anche il segretario uscente del Partito Democratico Enrico Letta. "Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà", ha detto il leader dem. Che poi ha aggiunto: "Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza".