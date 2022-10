Live In Firenze 2022, le elezioni midterm Usa con Kleeman e Costa

L’8 novembre l’America tornerà al voto per il parziale rinnovo del Congresso. Questa tornata è senza precedenti: il voto di medio termine non è solo un test per il presidente in carica, ma anche un referendum sul suo predecessore, Donald Trump. Ne abbiamo parlato con la giornalista e scrittrice Alexandra Kleeman e con il giornalista Francesco Costa

Per la prima volta il voto di medio termine non è solo un test per il presidente in carica, ma anche un referendum sul suo predecessore. Donald Trump resta al centro della scena: la Commissione parlamentare che indaga sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 potrebbe chiedergli di testimoniare, un’eventualità che si tradurrebbe in un evento storico con pochi precedenti ( LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - PRIMA GIORNATA ).

Elezioni midterm nodo fondamentale per gli Usa

L’opportunità di mobilitare la base democratica contro il rischio dei semi-fascisti trumpiani, come li ha definiti Biden, è un vantaggio per il partito del presidente, soprattutto considerando che il midterm punisce quasi sempre chi siede alla Casa Bianca. Negli ultimi decenni il partito del presidente in carica ha conquistato seggi in due sole occasioni: nel 1998, quando l’economia volava durante l’amministrazione Clinton, e nel 2002, con George W Bush comandante in capo e un sentimento di grande unità nazionale suscitato dai recenti attentati di Al Qaeda.

L’8 novembre prossimo segnerà dunque un altro snodo fondamentale per gli Stati Uniti in un’epoca di feroci tensioni e cambiamenti radicali, cambiamenti ben rappresentati dai libri dei nostri due ospiti: il romanzo di Alexandra Kleeman “Qualcosa di nuovo sotto il sole” e il saggio di Francesco Costa “California”.

La scrittrice Alexandra Kleeman è certa che gli americani abbiano "ancora molto in comune, nonostante le divisioni, per esempio il desiderio di lasciare ai nostri figli un posto migliore. Per superare la polarizzazione serve solidarietà”. Secondo lo scrittore Francesco Costa, “la contestazione del 6 gennaio 2021 ha creato un precedente. Ora è diventato molto più frequente che un candidato, anche a livello locale, non accetti il risultato di una elezione. E’ probabile che accada anche al midterm”.