Netanyahu prega per Trump a Muro del Pianto: agito per scacciare male

La preghiera

"Possa il presidente degli Stati Uniti essere elevato per essersi assunto la responsabilità di espellere il male e l'oscurità dal mondo", si leggerebbe nel testo per la preghiera definito per la visita di Benjamin Netanyahu al Muro del Pianto, dove il premier israeliano ha pregato per il "successo della guerra contro l'Iran e per Trump" dopo i raid Usa contro tre siti nucleari in Iran (LIVEBLOG).

Israele ha avviato il 13 giugno operazioni militari contro "obiettivi militari" in Iran.