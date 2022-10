L'ex presidente della Camera ha rivolto i migliori auguri al suo successore, Lorenzo Fontana, eletto ieri come terza carica dello Stato. Sul prossimo governo ha affermato: "M5s faccia opposizione seria e rigorosa" ascolta articolo Condividi

A Live In Firenze Roberto Fico ha esordito facendo "i migliori auguri a Lorenzo Fontana", suo successore come presidente della Camera. In merito al binomio La Russa-Fontana alle Camere, l'ex presidente ha spiegato che si tratta del "voto del Parlamento italiano. Sono presidenti che vanno rispettati anche se abbiamo storie e visioni differenti". In merito al futuro governo, Fico ha chiesto al suo partito, il Movimento 5 Stelle, di portare avanti una opposizione "che sia seria e rigorosa". (LA DIRETTA SU LIVE IN FIRENZE - SECONDA GIORNATA)

Fico: "Resto a favore dell'eutanasia" approfondimento Parlamento, le prossime tappe per rendere operativi Camera e Senato L'ex presidente Roberto Fico ha toccato anche il tema del conflitto russo-ucraino: "L'Ucraina ha il diritto di chiedere di difendersi e chiedere armi. Dobbiamo però dare a Putin una via d’uscita per concludere il conflitto", ha detto, in riferimento alle polemiche portate avanti dal suo partito negli scorsi mesi contro l’invio di armi a Kiev. Sul risultato ottenuto dal centrodestra alle ultime elezioni ha commentato: "Io non credo che il Paese sia a destra. La maggioranza è a destra per una legge elettorale che io ho sempre detto che andrebbe cambiata". Le difficoltà, per l'ex terza carica dello Stato, riguarderanno riforme e temi come il fine vita: "La maggioranza che abbiamo non andrà a occuparsi di queste tematiche. Io resto totalmente a favore dell’eutanasia".

Reddito di cittadinanza? "Si può migliorare ma non cancellare" vedi anche Reddito di cittadinanza: “Lavora uno su cinque fra gli occupabili” Durante l'intervista con Roberto Fico è intervenuto anche il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis che ha posto all'ex presidente della Camera un pensiero sul reddito di cittadinanza. Il Movimento sarà "inflessibile" sull'argomento, ha risposto Fico. "Siamo assolutamente in disaccordo sull’idea di cancellare il reddito. Si può migliorare, ma non cancellare: è una misura fondamentale per l’Italia".