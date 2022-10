Live In Firenze 2022, tra Covid e ricerca: la pandemia è finita?

Karikò: felice che mRna sia stato usato per vaccini anti-Covid

approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 14 ottobre. DIRETTA

Secondo la scienziata Karin Karikò, lo sviluppo dei vaccini anti Covid è stata una sorpresa positiva nello sviluppo delle sue ricerche sull'mRna: "Io non volevo sviluppare vaccini, volevo usare mRna per trattamenti a scopo terapeutico. Stavo aiutando i ricercatori, vedevo sviluppi sempre migliori. In realtà non pensavo di vedere risultati di questa tecnologia nella mia vita. Sono molto felice invece che alla fine i vaccini mRna per il Covid siano stati utili e che il mio approccio sia stato usato da altri scienziati. La scienza è un gioco di squadra". E aggiunge: "Con l’mRna ora si parla di vaccini per altre malattie infettive, come Hiv e altre. Alcune non sono ancora nemmeno in fase sperimentale, come malaria e tubercolosi. Sempre più compagnie stanno utilizzando questi approcci per le terapie genetiche". Poi conclude: "L’mRna veniva usato anche venti anni fa con la Curevac per dei vaccini contro il cancro. Dobbiamo sviluppare una tecnologia mirata, nel caso del cancro serve una immunità cellulare. Bisogna generarla mentre vengono curate, quindi è una sfida molto difficile".