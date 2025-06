17enne con ferite da arma da fuoco alla testa nel Foggiano: gravissimo

Un ragazzo di 17 anni è in fin di vita in ospedale con ferite da arma da fuoco alla testa. Era stato trovato ieri sera nelle campagne di Torremaggiore, nel Foggiano, nei pressi di un casolare di proprietà della sua famiglia. Gli inquirenti inizialmente avevano pensato a un possibile suicidio, ma non si trovano né l'arma né il cellulare del ragazzo, che, una volta intervenuti i soccorsi, è stato portato in ospedale nel reparto rianimazione del policlinico "Ospedali riuniti" di Foggia. Attualmente è in coma in condizioni gravissime.