Incidente su autostrada del Brennero, ambulanza contro tir: 2 morti

Due persone che erano a bordo di un'ambulanza hanno perso la vita in un incidente sulla carreggiata nord dell'autostrada del Brennero, tra Bressanone e Vipiteno. Si tratta di un paziente e una persona volontaria che lo stava accompagnando. Un altro paziente e il soccorritore volontario della Croce Bianca che era alla guida del mezzo, hanno riportato lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, poco prima delle 15, l'ambulanza ha tamponato un tir e due dei passeggeri, entrambi italiani, sono rimasti uccisi nel violento impatto. Sul posto i mezzi di emergenza, i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e i volontari di Varna e Vipiteno. I rilievi sono in corso mentre l'autostrada, in direzione nord, è interrotta. Chiuso l'ingresso a Bressanone.

Croce Bianca: "Evento tragico"

Lo scontro ha coinvolto la Croce Bianca e un mezzo pesante. "Il nostro pensiero va alle famiglie, ai parenti e agli amici delle persone decedute - hanno affermato in una nota congiunta il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher, l'assessore provinciale alla Sanità Hubert Messner e il direttore generale Christian Kofler -. Desideriamo esprimere il nostro sincero sentimento di cordoglio e le nostre più sentite condoglianze. Quando un incidente così grave colpisce sia persone bisognose di assistenza sia persone che quell'assistenza la prestano, è una vera tragedia. Ai due feriti auguriamo una pronta e completa guarigione. Il nostro ringraziamento va a chi ha prestato soccorso sul posto e ai collaboratori e collaboratrici dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il loro rapido e professionale intervento". "La Croce Bianca è profondamente scossa da questo tragico evento - scrive la Croce Bianca -. Ogni giorno, i nostri soccorritori sono in servizio per salvare vite umane o accompagnare i pazienti nel modo migliore possibile in ospedale. Quindi è ancora più difficile e doloroso quando proprio durante uno di questi trasporti si verifica un evento tanto tragico".