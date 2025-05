Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano

Tecnici al lavoro

Da Rfi fanno sapere che si è riscontrato un grave problema alla linea di contatto elettrico della stazione in piazza Garibaldi. Interrotta anche la tratta tra Mortara e Alessandria, mentre viaggiano con regolarità i treni della linea Alta Velocità tra i due capoluoghi. Una squadra di tecnici sta intervenendo sul posto, cercando di risolvere il problema. Il team di tecnici sta valutando la situazione alla stazione di Novara per capire quali binari poter liberare per indirizzare il flusso ferroviario una volta ripristinato il sistema elettrico. La società ferroviaria si sta organizzando per mettere a disposizione dei bus sostitutivi cercando di coprire le aree di circolazione.