Milano, imbrattato ancora il murale di Falcone e Borsellino

Non è la prima volta, ma si spera sia l'ultima. A Milano, in corso di porta Ticinese, è stato nuovamente imbrattato il murale dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992. Falcone nella strage di Capaci il 23 maggio di quell'anno; Borsellino in quella di via D'Amelio il 19 luglio di quell'anno. "Antimafia tortura nelle galere", si legge.

I precedenti

Nell'agosto scorso era apparsa una scritta con vernice azzurra, mentre già nel 2018 era stato vandalizzato quando era stata disegnata una pistola nella mano di Falcone puntata su Borsellino.