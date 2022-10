Caro bollette, forno gratis per tutti in una focacceria a Monterosso

Il titolare: "La gente ha tanto bisogno"

leggi anche

Live In Firenze, Giovannini: progetti Pnrr avanti, cantieri nel 2023

"L'idea è semplice - ha detto il titolare dell’attività a Il Secolo XIX - Lo Stato ti aiuta per dieci giorni, un breve periodo, invece io voglio aiutare più che posso, perché la gente ha paura dei costi che crescono e ha tanto bisogno". Il passaparola sui social è stato immediato: "Sono già venute due persone - ha commentato Arpe - Il primo con una teglia di cannelloni, il secondo con i cannelloni. Dovrebbe venire anche una signora con un buccellato da cuocere. È tutto gratis, io non chiedo e non pretendo nulla". L'uomo ha raccontato che non si tratta di una novità a Monterosso. Già in passato i cittadini si aiutavano tra di loro mettendo a disposizione i propri forni. "Cinquanta, sessanta anni fa, - ha spiegato - un giorno a settimana i forni delle attività del paese cuocevano i pasti preparati in casa dai cittadini. Un modo per aiutarsi in un periodo non facile. Anche oggi non è un periodo facile, ormai a casa la gente è terrorizzata e non accende un elettrodomestico perché ha paura della bolletta. Così, visto che io il forno ce l’ho acceso anche al pomeriggio per la nostra attività, ho pensato che potesse essere utile condividerlo con i miei clienti e i cittadini". L'iniziativa è stata apprezzata anche dal sindaco Emanuele Moggia: "E' un esempio autentico, genuino, di solidarietà, generosità e attaccamento alla comunità. In un periodo di crisi è un segnale di speranza".