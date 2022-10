Covid, Edi Rama: "Vaccini da Italia in Albania senza consenso Pfizer"

Il racconto di Rama sul “contrabbando” di vaccini

Rama è ritornato al periodo in cui il Covid dilagava ovunque e in alcuni Paesi erano arrivati i primi vaccini. “In quel momento, in cui noi non avevamo nessun vaccino, c’era una pressione altissima, incredibile. La paura della gente era di morire come dei pesci fuori dall’acqua”, ha raccontato. Poi ha aggiunto: “Dico a Luigi (Di Maio, presente in platea, ndr): ‘Ci potete dare una quantità simbolica, ma per noi importante, per cominciare a fare i vaccini a infermieri e medici?’. Lui domanda e gli dicono no, perché Pfizer aveva un contratto molto imperialista, capitalista: ‘Li do a te, ma tu non li puoi dare a nessuno’. Tutt’altro che cristiano. Luigi dice: ‘È veramente grave, non possiamo farlo perché facciamo una cosa gravissima’. Ma l’abbiamo fatta la cosa gravissima, tramite un’operazione con i servizi segreti. Una cosa incredibile. Il ministro degli Esteri dell’Italia e il primo ministro dell’Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare delle persone”.