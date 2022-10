Vaccini, il Ministero: quinta dose a 120 giorni dall'ultimo booster

L'indicazione è legata all'attuale quadro epidemiologico, in cui è aumentata la circolazione del virus e l'Rt è sopra la soglia epidemica. L'aggiornamento del documento precisa inoltre che per tutti i vaccini anti-Covid autorizzati in Italia "è possibile la somministrazione concomitante con altri vaccini", "con l'eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, per il quale resta ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane tra uno"