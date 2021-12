Covid, in Italia quasi 100mila casi: i dati regione per regione

1/22 ©Ansa

Nel bollettino del ministero della Salute del 29 dicembre, in Italia sono stati sfiorati i 100mila positivi al coronavirus: sono 98.020 i casi di Covid individuati nel Paese su 1.029.429 tamponi. Ecco i casi regione per regione, in ordine decrescente

GUARDA IL VIDEO: I numeri della pandemia del 29 dicembre