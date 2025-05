Reggio Emilia, arrestati e portati in carcere i cugini di Saman Abbas

I cugini della 18enne pachistana uccisa nel maggio 2021 a Novellara erano stati condannati all'ergastolo dalla corte d'Assise d'Appello di Bologna lo scorso 18 aprile nel processo per l'omicidio della giovane

Anche i cugini di Saman Abbas sono stati portati in carcere. Arrestati Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, i cugini della 18enne pachistana uccisa nel maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Entrambi erano stati condannati all'ergastolo dalla corte d'Assise d'Appello di Bologna lo scorso 18 aprile nel processo per l'omicidio della ragazza. I due sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso 6 maggio su richiesta della Procura Generale.