Corpo recuperato in mare a Sanremo, si ipotizza sia Jonathan Forzan

La Capitaneria di Porto di Sanremo, insieme alla Guardia Costiera, ha recuperato un corpo in mare a circa tre miglia dalla costa. L’area, non appena l’imbarcazione è approdata al porto vecchio, è stata transennata; sul posto, carabinieri e polizia hanno assicurato un servizio d’ordine per garantire sicurezza e privacy. Al momento nessuna conferma sull’identità: si ipotizza potrebbe trattarsi di Jonathan Forzan, il 32enne residente a Riva Ligure, scomparso il 22 luglio.

Identificazione e indagini in corso

Sarà necessario un riconoscimento ufficiale per confermare se si tratti davvero di Jonathan Forzan. Il cadavere è stato trasportato all’ospedale di Sanremo, dove le autorità giudiziarie procederanno agli accertamenti del caso. Le ricerche continueranno in parallelo lungo altri tratti di costa interessati (Arma di Taggia, Bussana e Ospedaletti), via mare e via terra, utilizzando anche droni, elicotteri e squadre di sommozzatori. Le cause della morte restano da chiarire.