Gigi D'Alessio risulta positivo al Covid, il post ai fan

L'elenco dei nomi noti risultati positivi al virus si allunga di ore in ore, dopo l'annuncio di Hugh Jackman di ieri, è il turno di Gigi D'Alessio, il cantante ha fatto sapere ai suoi fan di aver contratto l’infezione da Coronavirus attraverso i suoi profili social, questo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi... lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita

Covid, da Tom Hanks a Banderas, da Jovanotti ai Ferragnez: i vip risultati positivi. FOTO