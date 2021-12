Omicron, Bassetti: "Tre dosi di vaccino evitano il ricovero"

Lo ha dichiarato il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. "I vaccinati con tre dosi sono molto protetti, quelli con due dosi hanno al massimo la febbre, per i non vaccinati invece è la roulette russa in cui uno su dieci-venti finisce in ospedale", ha aggiunto

L'andamento dell'epidemia di Omicron e l'importanza della vaccinazione anti-Covid. Sono alcuni dei temi affrontati dall'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un'intervista a La Stampa.

Omicron contagerà "molti di quelli che non hanno la terza dose" del vaccino perché, "se è vero che per ogni contagiato ce ne sono altri 18, si tratta di una variante paragonabile al morbillo", ha dichiarato, spiegando che il nuovo ceppo del coronavirus Sars-CoV-2 "potrebbe dare più bronchiti che polmoniti".

"I vaccinati con tre dosi sono molto protetti" dalla variante Omicron, "quelli con due hanno al massimo la febbre, per i non vaccinati invece è la roulette russa in cui uno su dieci-venti finisce in ospedale", ha aggiunto. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)