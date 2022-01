2/10 ©Ansa

TRASMISSIBILITÀ - Molti studi preliminari hanno rivelato che la variante Omicron (nome scientifico B.1.1.529) è notevolmente più trasmissibile delle precedenti. Ad esempio in Sudafrica, all’inizio di dicembre 2020 i contagi da Covid sono cresciuti in modo esponenziale (+300% in una settimana)

Variante Omicron: sintomi, incubazione e periodo di infettività. Cosa sappiamo