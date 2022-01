Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 3 gennaio. LIVE

Erano già in fascia gialla Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto, le Province autonome di Bolzano e Trento. A queste si aggiungono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Poco più di 60 mila nuovi positivi, ma il tasso vola al 22%. Mercoledì in consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Israele autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster