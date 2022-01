Covid nel mondo, aumentano i casi ma i Paesi puntano sui vaccini

4/16 ©Ansa

I risultati ottenuti su questo fronte hanno convinto i governi ad allentare le regole sull'isolamento per gli immunizzati, per evitare la paralisi economica. Ultima in ordine di tempo è stata la Francia, che nonostante abbia viaggiato a un ritmo di 200mila contagi per quattro giorni di fila, ha deciso di alleggerire la quarantena per coloro che sono completamente vaccinati: per i positivi sarà ridotta da 10 a 7 giorni, mentre non sarà più necessaria per quelli che hanno avuto un contatto

Covid, Israele: quarta dose vaccino a over 60 dopo quattro mesi dal booster