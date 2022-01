Vaccino Covid, Cile anticipa quarta dose a gennaio per chi è a rischio

La quarta dose di vaccino

"Inizieremo a gennaio con la quarta dose - ha spiegato il ministro Paris in una intervista con la tv Canal 13 - pensando prima di tutto alle persone che hanno maggiori rischi immunitari, come gli anziani e le persone che lavorano nel settore sanitario. "Sarà - ha infine detto - il presidente Sebastián Piñera a fare l'annuncio, che a lui spetta, dell'avvio ufficiale della campagna di vaccinazioni questa settimana". L'avvio del processo di immunizzazione con la quarta dose, notano i media cileni, è in anticipo di un mese rispetto a quanto le autorità avevano programmato per febbraio.