Covid, la Svizzera sperimenta un vaccino-cerotto: al via i test

All'università Unisanté di Losanna, in Svizzera, partirà presto la sperimentazione di un nuovo potenziale vaccino contro il Covid-19, in forma di cerotto. Lo riportano i media svizzeri, precisando che il vaccino di nuova generazione funziona su un principio diverso dai preparati attualmente in uso e non utilizza l'Rna messaggero. Sarà testato a partire dal 10 gennaio su 26 volontari sani. I primi risultati della sperimentazione saranno disponibili entro giugno. Se gli studi clinici di fase 1, 2 e 3 daranno risultati soddisfacenti, il vaccino definitivo sarà disponibile non prima del 2025.