Vaccino-cerotto contro il Covid: buoni risultati dai primi test

Un vaccino-cerotto anti-Covid che si applica sulla cute in un'unica dose e che potrebbe avere un ruolo chiave nella lotta contro il coronavirus Sars-CoV-2 nei Paesi con risorse limitate, perché è low cost e si conserva a lungo a temperatura ambiente. È la prospettiva delineata da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, che raccoglie i risultati emersi dai primi test condotti dalle Università del Queensland e del Texas su un potenziale nuovo vaccino con tecnologie differenti rispetto a quello in uso. Testato su modelli animali, il vaccino-cerotto, a somministrazione cutanea senza aghi, sembra indurre una forte risposta anticorpale. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)