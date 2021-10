Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 29 ottobre. LIVE

(

) . Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Per il richiamo, i vaccinati con J&J avranno la priorità. E l'effetto del vaccino non è eterno, la terza dose per tutti è verosimile". Il ministro dell'Istruzione Bianchi chiede un'ulteriore somministrazione anche per il personale scolastico .

Si dimezzano le prime dosi di vaccino anti-Covid, salgono i casi e le vittime nelle ultime 24 ore: 4.866 nuovi positivi e 50 vittime. Aumentano di 6 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Scende allo 0,8% il tasso di positivitàNessun reato per Mattia Maestri, paziente 1 del Covid in Italia. Emerge che era indagato per epidemia colposa, ma 20 mesi dopo la Procura di Lodi ha archiviato l'inchiesta. Hacker minacciano la sanità italiana, l'Agenzia Cyber chiede di “attivare contromisure”.