Nuovo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che classifica i territori sulla base del rischio di diffusione del coronavirus. In Italia, passano in giallo Lazio ed Emilia-Romagna. Peggiora la situazione in altre regioni europee: in rosso scuro la Vallonia in Belgio, il sud dell’Irlanda, la Croazia, la Polonia orientale, la Grecia settentrionale, Bulgaria e Romania