Covid Russia, nuovo picco di casi: Mosca in lockdown "leggero" da oggi

Nuovo picco di contagi e decessi Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 40.096 nuovi casi e 1.159 decessi con coronavirus: numeri mai raggiunti prima dall'inizio della pandemia. Lo riporta la Tass, citando i dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. Per cercare di ostacolare la diffusione del virus, nel Paese, come annunciato dal presidente russo Vladimir Putin negli scorsi giorni, scatterà un mini lockdown che prevede l'astensione dal lavoro, ma col mantenimento della retribuzione, per oltre una settimana, dal 30 ottobre al 7 novembre. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)