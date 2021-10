Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 28 ottobre. LIVE

In Italia si registrano 4.598 contagi su 468.104 tamponi. I decessi in un giorno sono 50. Tasso di positività all'1% (

Dopo gli ultraottantenni, i fragili e il personale sanitario, siano gli insegnanti ad avere la terza dose di vaccino anti Covid: lo chiede il ministro dell'Istruzione Bianchi, raccogliendo il plauso dei dirigenti scolastici e dei sindacati. Si va delineando la road map delle terze dosi mentre è sempre aperta la porta a chi non si è ancora vaccinato. Ingrana la campagna antinfluenzale e oggi l'Aifa valuterà i richiami per i vaccinati con Johnson e Johnson. Rubate online alcune chiavi per generare i green pass europei. Ma per Bruxelles il sistema è sicuro e gli Stati stanno mettendo in atto azioni correttive.