Manovra oggi in Cdm, da Quota 102 all’addio al cashback: cosa prevede

La legge di bilancio, limata ieri in cabina di regia, è pronta per il Cdm di oggi con una soluzione al problema della transizione del sistema pensioni dopo Quota 100: sarà Quota 102 per un anno, poi si penserà a nuovi interventi. L'anno prossimo non ci sarà, invece, il cashback, saranno inaspriti i controlli per il Reddito di cittadinanza e ci sarà un taglio dell'assegno per coloro che rifiutino due proposte di lavoro. Superbonus esteso e prorogato. Ecco cosa prevede la manovra, che vale 23 miliardi, in attesa dell'approvazione prevista per oggi