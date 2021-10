Pensioni, Opzione donna e Ape sociale verso proroga nel 2022

L’irritazione del premier di fronte alle critiche dei sindacati: "Non mi aspettavo interventi tanto polemici". Per Draghi non si può non operare "una transizione, graduale, verso la normalità"

Proroga di un anno Opzione donna, che consentirebbe alle lavoratrici di andare in pensione con 58 anni d’età (59 anni se "autonome") e 35 di versamenti usufruendo di un assegno interamente "contributivo". E poi prolungamento di almeno 12 mesi dell’Ape sociale (ovvero l'anticipo pensionistico), con l’estensione della platea a nuove categorie di lavoratori, quelli impegnati in attività considerate gravose. Questo quanto sarebbe stato inserito nel complesso quadro previdenziale del dopo Quota 100, bocciato però nelle ultime ore dai sindacati in pressing per ottenere una riforma organica con una vera flessibilità in uscita. L’intesa non c’è. E il problema è dentro e fuori dalla maggioranza.

Verso la mobilitazione

I sindacati sentenziano che l'incontro non è andato bene: dopo il varo della legge di bilancio, valuteranno le modalità di una "mobilitazione". All'uscita da Palazzo Chigi, dopo tre ore di confronto prima con Draghi, poi con i ministri Franco, Orlando e Brunetta, le parole sono assai dure. Luigi Sbarra della Cisl parla di "grandi insufficienze e squilibri, per effetto del mancato dialogo con le parti sociali": le misure sono "largamente insufficienti sia per le pensioni, che per gli ammortizzatori sociali e per la non autosufficienza", aggiunge. Non bastano "soli" 600 milioni, sottolineano Pierpaolo Bombardieri della Uil e Maurizio Landini della Cgil: "non è una riforma degna di questo nome". E quindi la domanda diventa: sciopero generale? "Se giovedì il governo confermerà questa impostazione valuteremo iniziative unitarie di mobilitazione” – la risposta di Landini. Le prossime ore serviranno a definire un'intesa in maggioranza.