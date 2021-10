La Legge di Bilancio 2022 è arrivata oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Stanziati 23 miliardi di euro per intervenire su pensioni, reddito di cittadinanza, fondi per le imprese in crisi, sanità, scuola e famiglia

LE MISURE PREVISTE



Pensioni, reddito di cittadinanza, fondi per le imprese in crisi e proroga dei bonus per i cittadini, oltre a interventi in tema di scuola, sanità e famiglie. Sono molte le misure che il governo ha messo a punto nell'approvare la Legge di Bilancio 2022, esaminata oggi in Consiglio dei ministri. È attesa per la conferenza stampa con cui il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco illustreranno i contenuti della manovra, per cui sono stati stanziati 23 miliardi di euro.