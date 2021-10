2/10 ©IPA/Fotogramma

La misura bandiera del Movimento 5 Stelle non dovrebbe dunque essere toccata nella sostanza per il 2022. Nel Dpb (Documento programmatico di bilancio) inviato a Bruxelles, si parla del rifinanziamento del Reddito, con un fondo aggiuntivo da 1 miliardo per il 2022. Il “tesoretto” di questa misura sarà nel complesso pari a circa 8,8 miliardi di euro, lo stesso di quest’anno, con i fondi incrementati step by step in base alle necessità provocate dal Covid-19

Manovra, approvato il Documento programmatico di bilancio: le misure