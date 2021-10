Covid, chi somministra più vaccini in Europa? Il confronto con Italia

La Spagna supera il nostro Paese sia per la percentuale di persone che hanno completato il ciclo di vaccinazioni sia per le prime dosi. Ma l’Italia, in entrambe le classifiche, fa meglio di Francia, Uk e Germania. Secondo il bollettino del 28 ottobre, intanto, sono 4.866 i nuovi casi su 570.335 tamponi. La percentuale di positivi è allo 0,9%. Sono 347 (+6) i ricoverati in terapia intensiva, 2.609 (-6) nei reparti ordinari. Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.757.231 e le vittime 132.004 (+50)