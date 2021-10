Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 28 ottobre

Nelle ultime 24 ore 4.866 nuovi positivi, contro i 4.598 di ieri. I tamponi sono 570.335 (ieri 468.104), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è allo 0,9% (era all'1%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 132.004. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 4.757.231. I guariti sono 4.548.449. Le persone in terapia intensiva sono 347 (+6) Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 4.866 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 4.598. Aumentano i tamponi effettuati: 570.335, contro i 468.104 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,9% (ieri era all'1%). Sono 50 i morti (compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Campania con 627, poi il Lazio con 594. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 347, con 32 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.757.231. Le vittime in totale sono 132.004, con 50 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (anche ieri erano 50, compresi altri riconteggi). I guariti sono 3.400 nelle ultime 24 ore e 4.548.449 in totale. I ricoverati con sintomi sono 2.609 (-6). Sono invece 73.822 le persone in isolamento domiciliare (+1.413). I tamponi sono in tutto 102.949.658 - di cui 62.951.716 processati con test molecolare e 39.997.942 con test antigenico rapido -, in aumento di 570.335 rispetto al 27 ottobre. Le persone testate sono finora 35.900.791, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "per i ricoveri relativi alla ASL di Pescara sono stati riconfermati i dati di ieri in quanto non pervenuti quelli odierni"; la Regione Friuli-Venezia Giulia spiega che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di revisione dei casi"; la Regione Liguria segnala "in data odierna problemi tecnici di natura informatica che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati ad A.Li.Sa. I dati potrebbero risultare parziali e saranno integrati quanto prima; comunica inoltre che 20 casi presentano una positività antecedente al 25/10/21"; la P.A. di Bolzano comunica che "degli 83 nuovi positivi, 25 derivano da test antigenici confermati da test molecolare"; la Regione Sicilia segnala che "n. 53 tamponi molecolari comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti; i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 3 IL 27/10/21 - N. 1 IL 25/10/21 - N. 1 IL 23/10/21- N. 1 IL 17/10/21- N. 1 IL 10/09/21- N. 1 IL 05/09/21- N. 1 IL 24/08/21".