Covid Russia, 1064 morti in 24 ore: picco dall'inizio della pandemia

Russia: 49,1 milioni di persone vaccinate con due dosi

Quanto all'andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid russa, stando ai dati riferiti dal centro operativo anti-coronavirus citato da Interfax, nel Paese, dove vivono circa 146 milioni di persone, oltre 49,1 milioni di soggetti hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19. Sono, invece, 53,5 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

Russia: mini lockdown dal 30 ottobre al 7 novembre



Per cercare di ostacolare la diffusione dei contagi da coronavirus Sars-CoV-2, il presidente russo Vladimir Putin ieri ha annunciato un mini lockdown che prevede l'astensione dal lavoro, ma col mantenimento della retribuzione, per oltre una settimana, dal 30 ottobre al 7 novembre. La proposta di dichiarare una settimana "non lavorativa" era stata avanzata dalla vice premier russa Tatiana Golikova. "L'obiettivo principale è proteggere la vita e la salute dei nostri cittadini", ha dichiarato Putin durante un intervento televisivo, invitando i cittadini a "mostrare responsabilità". L'aumento dei contagi in Russia è correlato "purtroppo" ai bassi tassi di vaccinazione anti-Covid, ha proseguito il presidente russo, per poi invitare la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.



Mosca in lockdown "leggero" dal 28 ottobre



Intanto ieri, il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, sulla scia del decreto presidenziale sui giorni non lavorativi a livello federale, ha annunciato che la capitale russa entrerà in lockdown "light" dal 28 ottobre al 7 novembre. "La situazione a Mosca si sta sviluppando secondo lo scenario di previsione peggiore", ha spiegato il sindaco sul suo sito. Dal 28 ottobre dunque a Mosca chiuderanno bar, ristoranti, negozi e stadi (oltre che le scuole). Continueranno, invece, ad essere aperti teatri e musei, ma l'accesso sarà possibile solo a chi ha il Green pass russo, con un limite di pubblico del 50%, e l'obbligo di indossare la mascherina.