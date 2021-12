5/15 ©IPA/Fotogramma

COME CI SI CONTAGIA - Luca Fontana, tossicologo e technical officer dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riassunto in un’intervista al Corriere della Sera come può avvenire la trasmissione. “Quando le persone sono nelle immediate vicinanze di una persona infetta, la trasmissione può avvenire per inalazione diretta e per deposizione delle particelle infettive sulle mucose esposte”

Covid, ecco perché Omicron contagia anche i vaccinati con tre dosi