Zelensky: colloqui con Mosca domani. Attacco a Sumy e Odessa. LIVE

Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace mercoledì, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, a seguito di due precedenti round che hanno fatto scarsi progressi nel processo di pace. I colloqui si terranno a Istanbul, ha dichiarato un portavoce del governo turco, la stessa sede dei precedenti negoziati che non hanno prodotto alcun progresso a maggio e giugno. Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato la pressione concedendo alla Russia 50 giorni per raggiungere un accordo o incorrere in sanzioni, Zelensky ha parlato solo poche ore dopo che il Cremlino aveva minimizzato le speranze di una svolta. Il suo annuncio di un nuovo round di negoziati è arrivato anche sulla scia dell'ultimo bombardamento russo sulla capitale ucraina Kiev, che ha innescato diversi incendi e danneggiato un rifugio antiaereo sotterraneo dove si erano rifugiati i civili. "Oggi ho discusso con (il capo del Consiglio di sicurezza ucraino) Rustem Umerov i preparativi per lo scambio e un altro incontro in Turchia con la parte russa. Umerov ha riferito che l'incontro è previsto per mercoledì", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso quotidiano di lunedì. Zelensky, che ha proposto nuovi colloqui nel fine settimana, ha aggiunto che maggiori dettagli saranno resi noti oggi in giornata. La Russia non ha confermato immediatamente i nuovi negoziati.