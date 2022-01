3/10 ©IPA/Fotogramma

Resta da capire la situazione in casa Salernitana, con l'Asl che ha bloccato di nuovo la squadra, già reduce da una gara non disputata con l'Udinese: di fatto tutti i tesserati sono in quarantena (positivi o per contatti). Il club, dopo le 11 positività, ha chiesto il rinvio di Salernitana-Venezia, ma la Lega ha fatto sapere che il calendario del 6 gennaio resta invariato

